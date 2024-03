Share on Twitter

Nel pomeriggio del 14 marzo, i militari della Stazione carabinieri di Petilia Policastro (KR), hanno tratto in arresto in flagranza di reato per ricettazione, un 39enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, hanno rinvenuto alcuni elettrodomestici che, in seguito ad approfonditi accertamenti, sono risultati essere la refurtiva di un furto avvenuto in danno di un esercizio commerciale di Petilia Policastro nel mese di febbraio.

Il materiale rinvenuto, una piastra per capelli, un’aspirapolvere, un televisore di 43 pollici ed uno smartphone, sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari che, increduli, hanno ringraziato i carabinieri per aver ritrovato quanto rubatogli poche settimane prima. Nel corso della perquisizione inoltre, i militari, hanno anche rinvenuto 0.5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” e pertanto è scattata, nei confronti dell’arrestato, anche la segnalazione all’autorità amministrativa come previsto dall’art. 75 del DPR 309/90.







Al termine degli accertamenti di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, l’arrestato è stato condotto presso la sua dimora in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo, che avverrà nei prossimi giorni.

L’arresto del 39enne scaturisce da un’intensa e costante attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri locale che, in stretta collaborazione con l’Autorità Giudiziaria crotonese, dimostra un’interessata vicinanza al cittadino nonché una partecipata attività di prevenzione e repressione dei reati predatori.