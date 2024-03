Si è corsa Domenica 17 marzo l’ Acea Run Rome The Marathon, la maratona dei record per numero di iscritti (in Italia ) con oltre 19.000 iscritti dei quali 15.167 hanno attraversato la linea di arrivo. La gara è stata vinta da ASBEL RUTTO con il tempo di 2.06. 24, al femminile invece da IVYNE LAGAT che ha chiuso i 42, 195 km in 02:24:34. Gli atleti della Scuola Atletica Krotoniate (Sakro) Coriale Benedetto, Scalise Rosario, Segreto Giuseppe e Petrone Giuseppe hanno portato a casa la medaglia di finisher. La compagine krotoniate appartenente alla società Sakro sostenuta da un presidente sensibile e innamorato delle manifestazioni sportive e di atletica in particolare forse perché anche ex atleta di spessore elevato e con un palmares di tutto rispetto, Giuseppe Talarico non fa che collezionare successi e medaglie da tempo. Dopo Atene e Siviglia ora la magica Roma ha visto gli atleti della magna Graecia correre per le strade della capitale. Ottime le prestazioni di Benedetto Coriale con un 3:42:32 reduce da un infortunio, Giuseppe segreto 4:25:39, l’esordiente Giuseppe Petrone con un eccellente 4:05:25, ma il plauso va a Rosario Scalise che con il *3:46:14*si è classificato undicesimo di categoria over65. Con gli anni che passano sempre più forte il dottore. Per la serie lo sport allunga le vita e la migliora.







