ADVERTISEMENT

È stato un weekend entusiasmante quello trascorso per la Kroton Nuoto. La società pitagorica, infatti, è stata protagonista a Squillace e Cosenza per le finali regionali di categoria e per gli assoluti, che hanno visto ai nastri di partenza i migliori atleti della regione per quello che è uno degli appuntamenti più importanti della stagione agonistica. Ed il bottino per la squadra del direttore tecnico Roberto Fantasia è di tutto rispetto: 24 podi assoluti e 43 podi di categoria, terzo posto a squadre su un totale di 13 società partecipanti nonostante un gruppo giovanissimo e che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Risultati che confermano come la Kroton Nuoto sia ormai una realtà consolidata nel panorama regionale e non solo. Gara dopo gara, grazie all’attenta programmazione societaria, il livello sta crescendo sempre di più, con l’obiettivo di arrivare al vertice delle classifiche che contano. Archiviato questo appuntamento gli atleti saranno subito proiettati verso la stagione estiva, che potrebbe riservare molte sorprese gradite per i giovani crotonesi. “Non ci accontentiamo – afferma Fantasia – ma è anche vero che bisogna dare le soddisfazioni che meritano ai ragazzi, che stanno lavorando con impegno, dimostrando innanzitutto di amare questo sport e di saper affrontare anche qualche sacrificio in più rispetti ai propri coetanei per raggiungere i loro obiettivi. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito, consapevoli di avere un ottimo gruppo che può raggiungere traguardi assai prestigiosi”.