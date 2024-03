Domenica delle Palme, 24 marzo 2024, Sef Italia parte alla grande da Crotone presso il centro ippico ASD APS La Fazenda Alexandra. Si gioca la prima tappa del Campionato Regionale della Calabria di GIMKANA WESTERN. La gara ha visto la partecipazione dei centri affiliati di tutta la Calabria con 40 atleti ed oltre 50 binomi dallo start sono passati un centinaio di go. La gara é stata gestita dai nuovi Giudici Federali Sef Italia Armando Annunziata e Sara Colucci, coordinati dal Presidente di giuria e Responsabile Regione Calabria Sef Italia Dott. Audino Caputo.

La competizione si è svolta in due go, divisa in tre categorie. La categoria Open, ha visto sul podio più alto Alessandra Caputo in sella ad AC Miss Karol Star della Fazenda Alexandra; a seguire, Morelli Ernesto del Centro Ippico Il Re Leone di Roggiano Gravina (CS); al Terzo posto, Pellizzi Denis del New Cutura Ranch di Lamezia Terme (CZ) . La categoria No Pro è stata vinta dall’amazzone della Fazenda Alexandra, Nicole Fortugno, seguita da Mario Capalbo del Capalbo Ranch di San Marco Argentano (CS) ed a seguire, Giorgia Fazio del New Cutura Ranch. La terza categoria, denominata Novice dei nostri piccoli cavalieri ed amazzoni, ha visto al primo posto Francesco Annunziata del Centro Ippico Monteforte di Scalea (CS) al secondo ed al terzo posto La Fazenda Alexandra rispettivamente con Carlotta Rocca e Antonio Onofrio.

L’intera giornata è trascorsa in armonia e serenità rendendo VINCITORE assoluto lo Sport, quello sano, quello bello che ormai diventa sempre più difficile vedere ma che, nella famiglia Sef Italia, sembra essere invece diventato fortunatamente normalità. Così è sempre più corrispondente alla realtà il motto federale: GIOCANDO FORMIAMO CAMPIONI.

IL RESPONSABILE REGIONE CALABRIA SEF ITALIA







PRESIDENTE PROVINCIALE CROTONE LIBERTAS

DOTT AUDINO CAPUTO