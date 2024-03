Share on Twitter

L’impegno sociale non conosce confini né limiti, e l’associazione Libere Donne di Crotone ne è un esempio tangibile. Guidata con passione e dedizione dalla Presidente Caterina Villirillo, l’associazione si è distinta per il suo costante impegno a servizio delle categorie più vulnerabili, degli invisibili e dei dimenticati. E ora, il loro spirito solidale si estende fino in Africa.

Il lavoro incessante e la collaborazione sinergica hanno permesso all’associazione di realizzare un progetto significativo, denominato “In’Oltre ogni confine”, che mira a portare aiuto e sostegno nelle regioni più bisognose del continente africano.

Recentemente, in occasione della Santa Pasqua, Libere Donne ha stretto una preziosa collaborazione con l’associazione Vesca di Longobucco, anch’essa attiva nella rete solidale locale. Grazie a questo connubio di intenti altruistici, sono state donate ben 90 uova di Pasqua alle famiglie bisognose, rendendo la festività un momento di gioia e speranza per tutti, soprattutto per i bambini che altrimenti non avrebbero potuto gustare questo dolce simbolo di celebrazione.







Ma l’impegno di Libere Donne non si ferma qui. Attraverso l’adesione all’iniziativa “L’uovo in sospeso” promossa dall’associazione “DiSegno Sociale”, l’entusiasmo e la generosità si sono ulteriormente diffusi, ispirando altre realtà come l’associazione Vesca di Longobucco. Grazie a questa catena di solidarietà, altre 90 famiglie hanno potuto beneficiare dell’inaspettato dono pasquale.

Tuttavia, l’azione solidale di Libere Donne si estende ben oltre il territorio nazionale. In collaborazione con l’associazione “Nati per amare” di Catanzaro e grazie al supporto dell’associazione Vesca, si sta organizzando una grande raccolta di abbigliamento e scarpe destinate all’Africa, in particolare al Gabon.

Il progetto “In’Oltre ogni confine” si propone di superare ogni barriera geografica e culturale, portando conforto e sostegno a chi vive in condizioni di estrema povertà. Grazie all’impegno e alla determinazione di Libere Donne, un furgone carico di beni di prima necessità partirà presto per Catanzaro, per poi essere spedito verso destinazioni africane dove la mancanza è tangibile.

Questa iniziativa solidale non solo rappresenta un gesto di altruismo, ma testimonia anche l’importanza della cooperazione internazionale e della solidarietà senza confini. Attraverso il sostegno reciproco e la condivisione di risorse, è possibile affrontare le sfide globali e costruire un mondo più equo e solidale per tutti.

Libere Donne Crotone dimostra concretamente che il vero cambiamento parte dal cuore e si manifesta attraverso azioni concrete, capaci di lasciare un’impronta positiva nel mondo.