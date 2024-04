Durante le festività pasquali, la Polizia Locale di Crotone ha intensificato la sorveglianza contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti. Il Nucleo Operativo Ambientale ha impiegato videocamere di sorveglianza e fototrappole in diversi quartieri cittadini. Grazie a questi strumenti, è stato individuato e sanzionato un individuo che abbandonava materiali inerti nel centro città. Inoltre, sono stati effettuati controlli in borghese per garantire una presenza costante sul territorio. Queste azioni dimostrano l’impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, promuovendo comportamenti responsabili e sostenibili. L’obiettivo è preservare l’ambiente urbano e garantire un contesto cittadino vivibile. Si auspica che questa attività di controllo contribuisca a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della tutela ambientale. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini è fondamentale per ottenere risultati significativi nella salvaguardia del territorio.







