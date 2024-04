Consiglio Comunale quello di ieri, 10 aprile, che ha portato un significativo e positivo “regalo” alla cittadinanza. La tariffa Tari, cioè la tariffa sui rifiuti solidi urbani, grazie alla maggiore sensibilità della cittadinanza e all’impegno professionale del consigliere delegato all’ambiente, Andrea Mistretta, ma non solo, vedrà ridotta l’aliquota contributiva per quest’anno 2024 e, se il trend sarà implementato come le rilevazioni stanno a dimostrare, si potranno raggiungere ulteriori riduzioni negli anni. Merito del forte incremento della raccolta differenziata che da un 14% fermo al 2020, oggi è di circa il 50%. Numeri alla mano, illustrati prima dalla puntuale relazione dell’assessore al Bilancio, Aprigliano e poi dallo stesso consigliere, Andrea Mistretta, hanno evidenziato un progressivo aumento della percentuale di raccolta che è passata , come dicevamo, da un 14% ad un attuale circa 50 che contribuirà a fare ridurre le spese per i cittadini, perché “come è stato detto, più si differenzierà, più si risparmierà. Un risultato positivo per l’Ente che vedrà ridurre i costi degli oneri di sistema a beneficio della stessa cittadinanza, che si vedrà ridotta la sua bolletta. Un fruttuoso impegno di tutti gli attori della filiera, cittadini, amministratori e governo della città, che raggiungono un importante obiettivo, perché, come è stato detto, più la percentuale di raccolta differenziata aumenta più si risparmierà in bolletta. Impegno che sarà prossimamente completato da altri due progetti che vedranno l’istallazione di altri mastelli, il coinvolgimento di tutti gli operatori commerciali e balneari , sensibilizzazione nelle scuole e installazione di nuovi mastelli per il vetro, e l’installazione di altre due isole ecologiche digitalizzate, che faranno diminuire ancor di più la tariffa, realizzando così la tariffa puntuale e cioè, ogni cittadino pagherà quello che effettivamente produce. Un processo che dovrà vedere sempre più la sensibilizzazione e partecipazione attiva della cittadinanza. Un successo che è stato ratificato, cosa non scontata per le diverse posizioni politiche, da un voto e apprezzamento unanime di tutto il consiglio comunale. Durante il consiglio, fuori dall’ordine del giorno, registriamo la dichiarazione del consigliere Giuseppe Russo che ha annunciato a sorpresa la sua adesione al partito “Fratelli D’Italia”, paventando la costituzione di un nuovo gruppo in seno al consiglio comunale, da verificare a norma di statuto, smentendo le illazioni di chi , ha riferito il consigliere Giuseppe Russo, vede in questa sua scelta un accordo “sottobanco”. Sempre fuori odg, intervenendo il Sindaco, rispondendo ad una interrogazione sempre dello stesso Giuseppe Russo, ha chiarito la posizione dello stesso Consiglio sul tema del dimensionamento scolastico che oggi vede accorpati i due Istituti Comprensivi, chiarendo che è stata presentata una richiesta di revisione, pur se consapevoli che si è giunti a tale accorpamento effettuando operazioni che lasciano molto perplessi. Ha colto l’occasione, il Sindaco, nel suo lungo intervento, di dare notizia anche dell’avvio dei lavori per la costruzione del primo lotto riguardante il nuovo Polo Scolastico “Gangale” Località Ceramidio di Cirò Marina. che permetterà di trasferire le attuali 29 sezioni dell’Istituto Gangale presenti in città, in un’unica struttura, dove troverà sede anche l’istituto agrario con indirizzo vitivinicolo, in un progetto più articolato e complessivo.







