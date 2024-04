Share on Twitter

Questa notte, intorno alle 03:00, un’auto è precipitata dal cavalcavia sud di Crotone, atterrando nei pressi dei binari ferroviari locali. L’unico occupante del veicolo è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco e trasportato all’ospedale tramite un’ambulanza del servizio sanitario 118. L’impatto ha comportato il blocco del traffico ferroviario, protrattosi fino al recupero dell’autovettura con l’ausilio di un’autogru. Al momento, le circostanze esatte dell’incidente sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Si sottolinea l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per prevenire tragedie simili. È fondamentale che tutti i conducenti guidino in modo responsabile e attento. La sicurezza stradale resta una priorità assoluta per le autorità locali. Si raccomanda alla comunità di essere vigili e rispettosi delle regole del codice della strada.