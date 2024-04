Share on Twitter

Share on Facebook

Si è appena conclusa una stagione emozionante per gli esordienti della Nuova Era, che hanno fatto il loro ingresso nelle competizioni con un impatto sorprendente. Nonostante si siano fermati alle semifinali, la loro avventura rimarrà negli annali come un momento storico per il club.

Il primo posto in campionato è stata una prova della forza e della determinazione di questo giovane team. Avanzando nella fase finale, hanno dimostrato di avere non solo talento, ma anche la capacità di gestire la pressione delle partite cruciali.

Questo fantastico risultato al primo anno di partecipazione alle competizioni è un segno promettente per il futuro della Nuova Era. Con l’esperienza acquisita quest’anno, il team è pronto a presentarsi alla prossima stagione con ancora più determinazione e competenza.

Nel mese di maggio, il team affronterà le fasi finali del campionato ASC, dove sono stati leader indiscussi dall’inizio dell’anno. Il 5 maggio sarà anche un’occasione speciale con il “CAMPIONI IN TOUR”, seguito a fine mese dal torneo “MAGNA GRECIA”. Inoltre, sono previsti molti altri tornei in provincia, dove la Nuova Era parteciperà con tutte le categorie, cercando di portare il nome del club ancora più in alto.







ADVERTISEMENT

Tutto ciò è possibile grazie all’impegno, alla professionalità e alla passione dei pilastri del team: Defilippis Giuseppe, Blefari Cataldo, Marolda Gabriele e Mancuso Francesco. La loro presenza costante e il loro contributo sono fondamentali per il successo della Nuova Era.

In conclusione, un grande applauso alla Nuova Era per questa stagione eccezionale. Con la stessa forza e determinazione, siamo sicuri che il prossimo anno sarà ancora più glorioso. Sempre forza Nuova Era!