Ottimo risultato per gli atleti master della Kroton Nuoto, impegnati al IV trofeo Sergio Mirante, grande amico prematuramente scomparso e che viene ricordato ogni anno all’insegna della sua grande passione.

Per la società pitagorica sono stati otto gli atleti in gara: Blaconà Salvatore, Condemi Gisella, Conforti Giuseppe, D’alfonso Luigi, Greco Anselmo, Catanzariti Luana, Capozza Alessandro e Vrenna Luca. Proprio quest’ultimo ha aggiunto un tassello importante alla sua già incredibile stagione sportiva: il nuovo record regionale nel 200 farfalla m40. Risultato di grande prestigio se si considera che i tempi in questa disciplina sono di tutto rispetto anche in relazione agli atleti più giovani.







Da registrare, inoltre, ottime prestazioni del gruppo che lavora con serietà e passione in vista dei prossimi appuntamenti estivi. “Non potevamo mancare a questo appuntamento in ricordo dell’amico Sergio – commenta il direttore tecnico della Kroton Nuoto, Roberto Fantasia – per noi è stata una buona occasione per verificare i progressi fatti dal gruppo e sono arrivate le risposte che ci aspettavamo. Adesso continueremo a lavorare in vista delle prove estive, che impegneranno i nostri atleti in diverse competizioni”.