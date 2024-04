In un annuncio che farà battere il cuore degli aspiranti attori e delle aspiranti attrici, è stato indetto un nuovo casting per la rinomata serie televisiva Sandokan. Questa volta, l’epica avventura si svolgerà sulle pittoresche terre della Calabria, promettendo di portare un tocco di magia e fascino britannico alla regione.

La serie, che vede come protagonista l’affascinante attore Can Yaman, è pronta a fare breccia nei cuori degli spettatori internazionali, e per farlo ha bisogno di un cast di comparse e figurazioni all’altezza del suo prestigio.

Cercasi: Volontari per l’Avventura Sandokan

Se avete mai sognato di essere catapultati nell’atmosfera vibrante e avventurosa dell’epoca coloniale, questo è il vostro momento. Il casting è aperto a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni, con un’aura britannica che li circonda.

Dettagli sui Profili Ricercati







Gli organizzatori del casting sono alla ricerca di persone con caratteristiche fisiche e somatiche tipiche del periodo in cui è ambientata la serie. Pertanto, sono particolarmente interessati a individui con le seguenti caratteristiche:

Pelle chiara, pallida o rubiconda, possibilmente con lentiggini che aggiungono un tocco di autenticità al look.

Capelli biondi, rossi, castano chiaro o marroni con sfumature bionde, che catturano l’essenza del periodo storico.

Occhi preferibilmente chiari o misti, che riflettono il fascino e il mistero di Sandokan e del suo mondo.

È importante notare che, dato il contesto storico dell’ambientazione (il 1850), saranno presi in considerazione solo i candidati che rispettano le seguenti restrizioni:

Nessun tatuaggio visibile sul viso, sul collo o sulle mani, per preservare l’autenticità dell’epoca.

Nessun trucco permanente o semipermanente, per garantire una coerenza estetica con l’ambientazione storica.

Capelli non rasati, senza doppi tagli o decolorazioni e senza meches, per mantenere l’integrità del look dell’epoca.

Inoltre, si precisa che i dipendenti della Pubblica Amministrazione non sono idonei a partecipare al casting.

Come Candidarsi

Se avete tutte le carte in regola per incarnare l’anima di Sandokan, non perdete tempo e presentatevi direttamente ai provini che si terranno il 20 aprile 2024 a Lamezia Terme, in via Ticino n. 9 (al primo piano).

Le fasce orarie per le audizioni saranno le seguenti:

09.30 – 12.30

14.30 – 18.30

Preparatevi a intraprendere un viaggio indimenticabile attraverso i mari e le terre esotiche della Calabria, e a essere parte di un’avventura che lascerà un segno nel cuore degli spettatori di tutto il mondo.