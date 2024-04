Scuola e Sport- Ai “Giochi della Grecia d’occidente”, presso il nuovo campo di atletica leggera nel settore “B”, si sono ritrovate in un ambiente di sana competizione, le scuole superiori della Provincia di Crotone, per la qualificazione alle fasi regionali e interregionali del progetto “Giochi della Grecia d’occidente”. L’IPSIA A.. M. “Barlacchi” di Crotone, si è distinto con le ragazze nella categoria allieve, raggiungendo il primo posto nei 200 metri con l’alunna Vincienne Sacco, il secondo posto nel getto del peso con l’alunna Adriana Podella e il secondo posto nel salto in lungo con l’alunna Marchio Serena. Le discipline svolte sono state: lo “stadion” circa 200 metri, il “Diaulos” (doppio stadion) e il “Dolichos” circa 800 metri per quanto riguarda le corse, il getto del peso e il salto in lungo. Dunque per la categoria allieve sarà l’I.P.S.I.A. “Barlacchi” a rappresentare la provincia di Crotone nella fase regionale che si terrà a metà maggio, allenate e accompagnate dai docenti Daniela Ciccarelli, Daniela Zizza e Salvatore Podella, i quali ringraziano la dirigente scolastica Serafina Rita Anania, che promuove sempre le attività sportive nell’ambito scolastico ed extrascolastico. Una grande soddisfazione per il Barlacchi primeggiare anche attraverso lo sport. Entusiasta la dirigente Anania per l’ottimo risultato e per la sana competizione affrontata.







