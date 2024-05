Il Campo sportivo di Punta Alice e il palazzetto dello sport della città, sono stati invasi di oltre 600 alunni delle scuole dell’Infanzia e della primaria della città e del comprensorio, per dare vita al progetto regionale “PICCOLI EROI A SCUOLA …quando fu il giorno della Calabria”, propostodall’USR per la Calabria in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie di Catanzaro. Il progetto motorio che è stato proposto alle istituzioni scolastiche con l’avvio dell’anno scolastico e che hanno manifestato interesse per i contenuti didattici e metodologici, ha messo in evidenza quanto l’attività motoria e il movimento sono fondamentali per la salute psico-fisica dell’essere umano e a maggior ragione per i bambini. E’ risaputo infatti che attraverso il corpo i bambini “acquisiscono i riferimenti spazio-temporali e i principi basilari dell’ordine e della misura. Entrano in rapporto diretto col mondo delle cose e degli altri, ampliano e arricchiscono il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale, stimolandoli nel pensiero, la progettazione e l’agire.”Il percorso didattico del progetto ha preso spunto dal racconto di Leonida Repaci “Quando fu il giorno della Calabria” ed

è stato realizzato mediante incontri in/formativi tra i referenti regionali e quelli provinciali per la diffusione delle linee metodologico-didattiche ed organizzative.







ADVERTISEMENT

Successivamente, le scuole hanno individuato i docenti referenti che hanno preso parte all’attività informativa e sono stati attuati degli incontri in/formativi, in ambito territoriale, per la presentazione teorico-pratica del progetto, in particolare ai docenti degli staff tecnici delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete. La regia del Coordinatore regionale di EMFS, Santino Mariano,insieme ai docenti referenti territoriali che hanno così concordato gli aspetti organizzativi per l’attuazione delle manifestazioni territoriali, ha trovato nel comune di Cirò Marina, una pronta e positiva risposta, permettendo così lo svolgimento della manifestazione . Una manifestazione che ha coinvolto bambini di scuola infanzia e primaria . La manifestazione ha visto la presentazione delle scuole partecipanti con una sfilata lungo la pista adiacente il rinnovato campo e dopo un giro completo del campo le scuole si sono disposte secondo un ordine prestabilito dando inizio alle attività precedute

dall’esecuzione dell’Inno di Mameli. Successivamente, sulle note di “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, le scuole si sono sistemate a bordo campo, dando inizio alle performance dei bambini. A conclusione dei lavori presentati tutte le scuole hanno danzato al ritmo della Tarantella, prima dei ringraziamenti e della consegna delle medaglie per tutti i partecipanti. Una giornata introdotta dallo stesso Coordinatore regionale dell’USR , Santo Mariano che nel portare i saluti della dirigente regionale Antonella Iunti, ha sottolineato l’importanza di questi giochi per le sue implicazioni socio educative e formative non dimenticando di ringraziare l’Amministrazione Comunale di Cirò Marina per il sempre proficuo lavoro collaborativo presente nella mattinata con l’Assessore alla P.I. Maria Grazia Panebianco, al presidente del Consiglio, Ferdinando Alfì e alla responsabile delle strutture sportive, Maria Esposito. E’ stata proprio l’assessore Maria Grazia Panebianco a rispondere ai ringraziamenti sottolineando l’importanza della manifestazione che nelle attività sportive e motorie vede oramai da tempo l’amministrazione impegnata a raffozzarne la valenza, come ancora non è mancato il saluto della vicaria dell’Istituto Casoppero, Rosa Anania. Quindi il via alle attività, che si sono disputati sul campo centrale, su quello laterale, mentre le scuole dell’infanzia sono state “ospitate” nel palazzetto dello sport. Un progetto che si realizzerà su tutto il territorio regionale e che ha coinvolto L’Università Magna Grecia – Facoltà di Scienze Motorie, le Prof.sse Teresa Iona e Miriam Scarpino, i Comuni di Cirò Marina, Crotone, Motta S. Giovanni, Vibo Valentia, Catanzaro, i Dirigenti Scolastici, gli Staff Territoriali, gli Insegnanti, il personale ATA, gli alunni e, le famiglie, le associazioni, le forze dell’ordine e tutti coloro hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative, tutti ringraziati.Questi gli Istituti coinvolti: I.C.Casopero – Caccuri – I,O,Cirò – Butera – Wojtila – Per le scuole infanziaCirò – Caccuri – I C. Casopero – Scuola paritaria Baby Kinder Park.