Domenica 26 maggio, presso il teatro Alikia a Cirò Marina, si è concluso il progetto Lions “Attraverso il teatro, regaliamo un sorriso a chi ne ha bisogno”, nell’ambito del programma New Voices del Lions International, con la commedia brillante “La casa del buon Gesù”, scritta e diretta dalla socia Lion Filomena Zungri, e portata in scena dalla Compagnia teatrale “Apollo Aleo”, il cui presidente è un altro socio Lion, Giuseppe Sammarco.

Ha presenziato all’evento il Governatore del Distretto Lions 108 YA, Pasquale Bruscino, che si è complimentato con il Lions club Cirò Krimisa, presieduto da Antonio Aloisio, per la realizzazione di questo ambizioso progetto, patrocinato dalla Fondazione del Distretto Lions 108 YA e dal Comune di Cirò Marina, con il sindaco Sergio Ferrari.

Graditissimi ospiti d’onore sono stati gli anziani del territorio, che hanno assistito pieni di gioia alla rappresentazione, trascorrendo qualche ora in serenità e allegria, che ha di sicuro fatto bene al loro cuore, ed anche al nostro. Un progetto ideato e fortemente voluto dai Lions, coordinato da Mariolina De Franco, coordinatrice New Voices della II Circoscrizione, che ne ha curato meticolosamente ogni dettaglio, ed oltremodo apprezzato dalla responsabile distrettuale New Voices, Carmela Fulgione, anche lei presente alla serata.







Circa 250 le persone coinvolte che hanno riempito di gioia e di risate il teatro, dando così vita ad un evento unico che si spera possa essere ripetuto negli anni a venire. Tanti anche gli officer e le autorità Lions presenti, tra cui la presidente del Lions Club di Soverato Maria Giovanna Pirritano, lo staff, il comitato e numerosissimi soci del Lions club.

Come da copione dopo l’intervento delle autorità lionistiche, e della portavoce del sindaco, la consigliera Virginia Marasco, in conclusione sono stati elargiti i ringraziamenti al meraviglioso e calorosissimo pubblico e a tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto: dal centro territoriale agli assistenti sociali, presenti con una rappresentanza, alle parrocchie, alle associazioni per Anziani, Don Vitetti e CISL Anziani, alla Misericordia, ai Carabinieri in Pensione, tutti coinvolti sinergicamente per la buona riuscita dell’evento, realizzato anche grazie agli Sponsor: Farmacia Librandi, Farmacia Malena, Farmacia Comunale Scigliano, Bloomsbury, ICBM Sammarco, Pucci Gioielli, Ippolito 1845 e Librandi Vini, che hanno creduto sin dall’inizio alle nobili finalità del Progetto. Un ringraziamento speciale alla dirigente Serafina Rita Anania, sempre partecipe e disponibile all’azione sinergica con tutte le istituzioni, e ai meravigliosi alunni dell’indirizzo alberghiero, i quali hanno sacrificato un pomeriggio di domenica per partecipare all’evento, offrendo ai nostri ospiti il loro servizio di accoglienza e rendendoci orgogliosi con il loro impegno nel sociale, il loro aiuto ai deboli e la loro partecipazione attiva a questo evento magico che ha regalato tanti sorrisi e tanta allegria, ai nostri anziani, accolti gratuitamente, che sono stati i veri protagonisti della giornata! We Serve