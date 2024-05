Share on Twitter

Si è conclusa con grande successo la 22esima edizione della Fiera del Capo di Crotone, tenutasi domenica 26 maggio, sotto la sapiente organizzazione del presidente M.A. Come ogni anno, la fiera ha rappresentato un’occasione imperdibile di commercio, sport e, soprattutto, divertimento per i più piccoli.

Tra i protagonisti di questa edizione si è distinto il Team De Leo, che ha partecipato con entusiasmo portando 14 cavalli e cavalieri. Il centro ippico ha offerto una straordinaria dimostrazione della monta praticata, attirando l’attenzione e l’ammirazione di numerosi visitatori.

“È stata una giornata all’insegna del divertimento e della natura, dove l’unico compagno era il cavallo stesso,” ha dichiarato De Leo. Le attività organizzate dal Team De Leo hanno infatti permesso ai partecipanti di avvicinarsi al mondo dell’equitazione e di apprezzare il legame speciale che si crea tra cavallo e cavaliere.







L’istruttore De Leo ha voluto esprimere i suoi sinceri ringraziamenti al Sindaco, all’amministrazione comunale di Crotone, al presidente Manetta A., ma soprattutto all’intera città di Crotone per il supporto e l’affetto dimostrato durante questa meravigliosa Fiera del Capo. “Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e ci hanno permesso di condividere la nostra passione per i cavalli con la comunità,” ha concluso De Leo.

La Fiera del Capo di Crotone continua così a consolidarsi come un appuntamento annuale imperdibile, capace di unire tradizione, sport e divertimento in un’atmosfera di festa e condivisione. La partecipazione del Team De Leo ha sicuramente aggiunto valore a questa manifestazione, contribuendo a rendere la 22esima edizione un evento memorabile per tutti i presenti.