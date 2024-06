Share on Twitter

E’ stata presentata questa mattina, presso la sede della Lega Navale di Crotone, la XXIII edizione della manifestazione nazionale “SottoSopra”promossa dall’ANPIS (Associazione Nazionale per l’inclusione sociale) in collaborazione con Area Tour, Lega Navale di Crotone e di Cariati, Consorzio Jobel e con il patrocinio dei Comuni di Crotone e di Cariati.

A presentare l’iniziativa il sindaco Vincenzo Voce, il presidente nazionale ANPIS Roberto Grelloni, l’assessore al Turismo del Comune di Crotone Maria Bruni, il presidente della Lega Navale di Crotone Gianni Liotti.

Erano presenti la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua e il neo referente regionale Anpis Stefano Liotti.

L’ANPIS è una realtà operante su tutto il territorio nazionale dove ha avviato negli ultimi anni 24 anni interessanti esperienze a favore dei cittadini con disagio psichico mediante l’ausilio delle discipline sportive, implementate con attività culturali, teatrali e musicali.







La 23 edizione della manifestazione “Sottosopra” si terrà dal 3 all’8 giugno 2024 e vedrà la partecipazione di circa 600 persone con problematiche legate al disagio mentale, che vivranno una settimana insieme ad operatori, volontari e familiari.

Parteciperanno ad eventi programmati spaziando dallo sport alla musica passando per il teatro, alle escursioni in barca, gite alla scoperta del territorio, manifestazioni artistiche di piazza e incontri legati ai temi dell’inclusione sociale con la partecipazione dei cittadini e le Istituzioni.

In città, in particolare, visiteranno il Castello Carlo V, il museo e i giardini di Pitagora e l’area archeologica e il museo archeologico di Capo Colonna, con l’obiettivo di far vivere ai partecipanti un’esperienza unica e scoprire le bellezze naturali del territorio.

“Siamo particolarmente felici che l’Anpis abbia pensato anche alla città di Crotone per questa manifestazione che ha raggiunto la XXIII edizione e le cui finalità sono particolarmente importanti. Abbiamo dato subito la nostra disponibilità a supportare l’organizzazione e siamo certi che i nostri ospiti potranno apprezzare non solo la bellezza della nostra città ma anche il suo senso di accoglienza e di ospitalità” ha detto l’assessore Bruni.