Dai parcheggi alle navette, dagli ingressi ai carnet per le degustazioni, tutte le informazioni utili per chi vuole partecipare all’evento

Conto alla rovescia per il prestigioso“Vinitaly and the City” in Calabria,l’evento che, per la prima volta nella sua storia, oltrepassa i confini della città di Verona, approdando nello scenario del Parco Archeologico di Sibari.

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, la Calabria, ed in particolare Sibari, diventeranno la patria dell’enologia grazie alla collaborazione tra la Regione Calabria, Veronafiere Spa ed i Parchi Archeologici di Crotone e Sibari.

L’Arsac, Azienda regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura calabrese, si sta occupando dell’aspetto organizzativo ed ha messo in campo una serie di iniziative per permettere ai visitatori di raggiungere facilmente il Parco Archeologico e vivere al meglio la propria esperienza al Vinitaly and The City.

I visitatori potranno accedere al Parco Archeologico di Sibari soltanto per mezzo del servizio navetta gratuito. Non si potrà accedere con veicoli privati.

Le navette partiranno dall’area Ex InSud e dal Centro commerciale “I Portali, dove sarà possibile parcheggiare ed usufruire appunto del servizio di trasporto messo in funzione per la circostanza. Altri punti di partenza delle navette sono stati individuati a Marina di Sibari ed ai Laghi di Sibari, in modo da consentire a residenti e turisti di non prendere l’automobile e di recarsi direttamente al Parco.

L’ingresso è consentito a coloro che avranno acquistato il carnet del costo di 20 euro, disponibile sul sito “Vinitaly and the City” (con il quale è possibile usufruire di quattro degustazioni di vini ed una di prodotti gastronomici).

Chi non acquista il carnet on line, potrà comunque accedere al Parco acquistando lo stesso carnet da 20 euro alle casse del Parco o un carnet da 10 euro, comprensivo di due degustazioni food.

L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 10 anni, accompagnati dai genitori, e per le persone con disabilità, accompagnate da un caregiver.







Per i minori dagli 11 ai 18 anni l’ingresso ha un costo di 10 euro, comprensivo di due degustazioni food.

È opportuno ricordare che nei tre giorni dell’evento, l’apertura al pubblico è fissata dalle 18,30 alle 24, mentre le corse delle navette avranno inizio alle 18 con passaggio ogni quarto d’ora.