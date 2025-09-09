Si è spento all’età di 89 anni il Cavaliere Umberto Russo, figura di grande rilievo umano e professionale, insignito dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sandro Pertini. La sua vita, segnata dal lavoro instancabile e dall’amore per la famiglia, resta un esempio luminoso di dedizione, onestà e coraggio imprenditoriale.

Nato nel 1935, Russo ha attraversato quasi un secolo di storia distinguendosi come imprenditore capace e visionario. Dalla sua amata Cirò Marina, città natale a cui rimase sempre profondamente legato, avviò numerose attività in diversi settori: dai trasporti all’agenzia funebre, dalla vendita di materiali edili al commercio alimentare. Proprio in quest’ultimo ambito raggiunse un traguardo di rilievo nazionale, siglando un accordo con la Standa, che lo portò a far parte di un gruppo imprenditoriale di primo piano.

Un incontro con Silvio Berlusconi, allora protagonista emergente del panorama economico e televisivo italiano, rappresentò un capitolo significativo della sua carriera e ne sancì il riconoscimento su scala nazionale.

Il suo spirito imprenditoriale non conobbe confini. Forte delle sue radici calabresi, seppe estendere la propria attività anche oltre la regione, investendo nel settore alberghiero tra Roma e Montecatini Terme (PT). In ogni scelta, il Cavaliere Russo dimostrò intelligenza, passione e capacità di visione, sempre guidato dal desiderio di costruire un futuro migliore per la sua famiglia.

Il ricordo che lascia non è soltanto quello di un uomo d’affari, ma di una persona che ha saputo incarnare i valori più autentici: il rispetto per gli altri, la dignità, lo spirito di sacrificio e l’amore profondo per i propri cari. La sua eredità non si misura soltanto nelle opere compiute, ma soprattutto nei principi che ha trasmesso e che continueranno a vivere nelle nuove generazioni.

Con la sua vita, il Cavaliere Umberto Russo ha portato in alto il nome della sua famiglia e della sua terra, regalando a chi lo ha conosciuto l’esempio di una dedizione incrollabile.

Oggi la sua famiglia, insieme a quanti lo hanno stimato e amato, lo ricorda con infinito affetto e gratitudine.

Che la tua memoria sia benedetta e il tuo riposo eterno, Cavaliere. Con infinito amore, la tua famiglia.