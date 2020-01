Nasce a Crotone il primo B&B letterario grazie all’associazione MutaMenti

MutaMenti ha donato gratuitamente alla struttura tutti i libri necessari per la costituzione della free library

Crotone,

domenica 19 Gennaio 2020.

Grazie all’associazione culturale Mutamenti anche a Crotone sarĂ

presente un B&B letterario. MutaMenti, da anni impegnata in cittĂ

nella promozione della lettura, ha fondato una free library all’interno

del Bed & breakfast “Palazzo Barracco Lodge”, situato nel cuore del

centro storico, una vera oasi di pace per tutti gli amanti della

lettura, che permetterĂ ai clienti di riposare, conoscere il nostro

territorio, e prendere in prestito i libri durante il soggiorno a

Crotone. MutaMenti ha donato gratuitamente alla struttura tutti i libri

necessari per la costituzione della free library. I proprietari del B

&B hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, rendendosi subito

disponibili a creare una reading zone per i loro clienti.



La formula del Bed & Book nasce in Giappone, a Tokyo, nel 2016, e

si è diffusa in Europa, a Zurigo, Parigi, Napoli, dove oggi sono

presenti hotel e B&B, dove viene data grande importanza ai libri con

la possibilità di consultare un’infinità di titoli durante la propria

permanenza.



Siamo fiduciosi e speriamo che anche altre strutture ricettive nella

nostra cittĂ seguano questo esempio e si dotino di free library al loro

interno.







