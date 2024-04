Una vittoria per la sostenibilità calabrese. Gli ANTER Green Awards sono istituiti dall’Associazione ANTER per premiare l’impegno delle scuole che hanno aderito al progetto educativo “IL SOLE IN CLASSE”, dedicato alle scuole primarie e secondarie di I grado per diffondere la conoscenza delle energie rinnovabili e l’importanza di praticare uno stile di vita eco-attento.

Carmela Fazio

L’Istituto Comprensivo Cariati ha conquistato il primo posto alla Decima Edizione degli ANTER GREEN AWARD, un riconoscimento prestigioso dedicato alla sostenibilità. Il merito va alla Professoressa Carmela Fazio, artefice del progetto che proietterà la Calabria verso un palcoscenico nazionale.

Con un incredibile totale di 7.160 voti, frutto della collaborazione e della condivisione dell’iniziativa con le famiglie e gli amici dell’Istituto, il nostro traguardo è stato non solo raggiunto ma pienamente meritato.







ADVERTISEMENT

Il progetto vincitore, “Il Sole in Classe” promosso da ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili) e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, opera da anni per sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza delle energie rinnovabili e di uno stile di vita eco-sostenibile. È un’iniziativa che ha suscitato grande interesse e partecipazione a livello locale e nazionale.

Un ringraziamento va al Dirigente Scolastico, il Professore Alessandro Turano, per aver reso possibile questa incredibile impresa attraverso il suo costante supporto e incoraggiamento.

Non possiamo dimenticare di menzionare il contributo fondamentale dell’ambasciatore dell’Associazione, il Dottor Francesco Rima, il quale ha fornito il supporto necessario e messo a disposizione materiali didattici mirati, rendendo più accessibili anche i concetti più complessi durante le lezioni a tema.

Un encomio speciale va alla Professoressa Carmela Fazio, anima creativa dietro il video di un minuto che ha catturato l’attenzione di tutti. Il leitmotiv “basta un minuto per…” ha saputo trasmettere in modo efficace il messaggio di sostenibilità e responsabilità ambientale.

Il successo non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale dell’animatrice digitale dell’Istituto, la Signora Donatella Oliverio, e del tecnico informatico, l’Ingegnere Domenico Liguori, che hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo dell’evento.

Infine, un applauso caloroso va ai nostri ragazzi, veri protagonisti di questa avventura, per la loro sensibilità e dedizione al tema ambientale. È il loro impegno e la loro passione che hanno reso possibile questa vittoria, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato. La vittoria dell’Istituto Comprensivo Cariati è un segno tangibile del nostro impegno collettivo per un futuro più sostenibile e luminoso per tutti.