Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi, un arresto a CirÃ² Marina

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi, un arresto a Cirò Marina

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno arrestato un 20enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Cirò Marina,

domenica 23 Febbraio 2020.

Il 20enne è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. I militari, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 78 grammi di marijuana suddivisa in dosi, 1100 euro in contanti, materiale atto alla pesatura ed al confezionamento, una pistola a salve sprovvista del tappo rosso, n. 22 cartucce a salve cal. 8 ed un coltello a serramanico. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.







