#iorestoacasa: attività a distanza anche per i Baby del Kinder Park di Cirò Marina

La Dirigente del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, Lucia Sacco, ha coinvolto le famiglie dei baby della Scuola

Oscare Grisolia

,

venerdì 13 Marzo 2020.

Tutto d’un tratto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo scorso, esteso poi il 9 dello stesso mese con un ulteriore restrizione delle prescrizioni estese in tutta Italia, per contenere il propagarsi del coronavirus, ha costretto tutti a vivere una realtĂ nuova, a volte impauriti e spaesati, soprattutto impreparati ad affrontare un lungo periodo di sospensione delle nostre libertĂ . Prescrizioni molto impegnative e importanti che stanno impattando la nostra routine quotidiana, ma che alla luce del costante incremento dei contagi da covid – 19, si sono rese necessarie e non piĂą procrastinabili. Questo, almeno è l’auspicio dichiarato da addetti ai lavori e da esponenti della scienza medica e scientifica, per contrastare il fenomeno e soprattutto per cercare di ritornare alla normalitĂ , al piĂą presto. Per tutti noi, anziani, adulti, giovani, bambini, piccoli, l’impatto del Decreto non è indifferente, ma “con la giusta consapevolezza della sua importanza e con alcuni suggerimenti possiamo superare questo momento di difficoltĂ .” come è stato detto da molti in questi giorni”. Possiamo ritrovare interesse per la lettura di un libro impegnando la nostra mente, cosa che ci riproponiamo sempre ma che facciamo molto poco, perdendo così la possibilitĂ di viaggiare con la mente pur restando fermi. Ecco che, in questo momento particolare, con le scuole chiuse, genitori e insegnanti si stanno ingegnando per impegnare gli studenti in attivitĂ educative e formative in molte cittĂ Italiane. Parimenti ha pensato la Dirigente del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, Lucia Sacco, che ha coinvolto le famiglie dei baby della Scuola da lei diretta. Ha infatti proposto ai genitori dei baby iscritti, forte dell’utilizzo dei social con i quali giornalmente la stessa Dirigente interloquisce, di impegnare i propri figli con diverse attivitĂ . “Semplici attivitĂ educative e divertenti, utili non solo in questi giorni, ma in qualsiasi momento nel quale vogliamo passare del tempo con i nostri figli, ha detto la Dirigente, proponendo giochi, lettura di una fiaba, dipingere e colorare un messaggio per poi postarlo su fb.

Hanno risposto con positività e si è lasciata coinvolgere la grande famiglia dei BKP, accogliendo l’invito della Dirigente, reagendo a questo periodo difficilissimo, ma uniti nel rispettare le direttive dell’ultimo DPCM, con responsabilità , restando tutti a casa, ma lasciandosi contagiare dal sorriso di tutti i baby. Più che soddisfatta la Dirigente che ci riferisce che si sta allestendo una grande mostra ricca di tanti piccoli capolavori realizzati dai baby, che così dimostrano di saper reagire alle difficoltà mettendo in pratica tutta la loro capacità resiliente. Restiamo quindi tutti a casa, usciamo solo per l’indispensabile, ne usciremo.

8 GIOCHI EDUCATIVI

Li abbiamo suddivisi in due categorie: una nell’area linguistica e comunicativa e una di tipo matematico-scientifico.

GIOCHI LINGUISTICI E COMUNICATIVI:

• Lancia il dado e inventa la tua storia: ci sono dadi con alcune immagini e simboli inerenti al mondo delle fiabe (si possono anche costruire insieme). Una volta lanciati, scegliete a turno tre immagini inventando una storia che le contenga. Puoi scegliere di scriverla, registrarla con un video o una nota vocale e condividerla con gli amici.

• Condividi una storia e costruisci i personaggi: scegli un racconto popolato di animali (puoi riprendere un libro che hai a casa o cercare tra le numerose risorse on-line), leggilo insieme al tuo bambino, alternando la voce narrante. Scegliete dalla storia gli animali preferiti e realizzateli con gli origami, bastano fogli colorati e video tutorial su YouTube. Si eserciterà così la lettura ma anche la precisione, l’attenzione, l’eseguire un compito con cura.

• Pesca la tua carta e prova a farla indovinare: in questo caso si possono utilizzare carte illustrate, oppure sono sufficienti alcune immagini reperibili dai libri scolastici o dalle riviste. A turno ognuno pesca un’immagine con il compito di descriverla agli altri, che dovranno indovinarla. Vuoi rendere il gioco più complesso? Proponi di utilizzare la lingua straniera che tuo figlio studia a scuola!

• Crea il tuo fumetto: il Coronavirus ci costringe a casa, raccontiamolo come fosse un fumetto. Ecco una proposta di incipit, poi spazio alla fantasia: “Sono arrivato da lontano. Se ti lavi spesso le mani non ci incontreremo, starnuti e febbre sono i miei compagni di viaggio e adesso sono anche in Italia ma tutti i medici si sono accorti di me … che fine farò?”. Suggeriamo di realizzare insieme il fumetto, cogliendo l’occasione per ascoltare il punto di vista del bambino, fornire informazioni chiare e rassicurare sulle misure di protezione adottate.

GIOCHI MATEMATICI E SCIENTIFICI:

• Cucinando s’impara: il momento della preparazione dei pasti è sempre un momento affascinante per i bambini, in questo caso la matematica ci può aiutare. Tra piccole equivalenze e attenzione alle diverse quantità degli ingredienti possiamo allenare la loro abilità di calcolo, in modo divertente.

• Dipingere naturale: perché non provare a dipingere con estratti naturali? Per il rosso si possono usare le barbabietole, per il giallo la curcuma, per il verde gli spinaci. Oppure si possono utilizzare verdure di forme differenti (carota, broccolo, lattuga …) e usarle come stampini. Per evitare gli sprechi, suggeriamo di utilizzare gli scarti prodotti dalla pulizia delle verdure.

• Tra rombi e colla, costruiamo un aquilone: la geometria riguarda tanti aspetti della nostra vita; nella costruzione di un aquilone ecco che diventa importante calcolare area e perimetro così da sapere come realizzarlo. Qui necessitiamo di carta velina, stuzzicadenti lunghi, colla e spago. Inizieremo costruendo un rombo insieme alle sue diagonali che incolleremo insieme, successivamente attaccheremo la carta velina e lo spago, ma per farlo attenzione alle misure!

• Fazzoletto e tabelline: dopo tante ore in casa è piacevole uscire un po’ all’aria aperta. Perché non sfruttare il gioco della “bandiera o del fazzoletto” in cui i numeri vengono chiamati tramite la risoluzione di semplici tabelline? Si allena oltre al corpo anche la mente!

Segnaliamo anche 10 semplici suggerimenti per proteggere i bambini dalle paure che possono scaturire dal Coronavirus, attraverso cui i genitori e gli adulti che gli sono vicino possono affrontare al meglio le preoccupazioni dei piĂą piccoli.

