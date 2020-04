Coronavirus: in arrivo 150 mascherine per i detenuti del carcere di Crotone

La nota dell’Avv. Federico Ferraro, Garante comunale detenuti Crotone

Crotone,

venerdì 10 Aprile 2020.

Innanzitutto desidero ringraziare gli organi di stampa per l’attenzione dedicata alla situazione sanitaria dei detenuti, al tempo dell’emergenza del Coronavirus, con il conseguente sciopero della fame intrapreso da venerd√¨ scorso, 4 aprile.¬†Lo sciopero √® stato interrotto e vi sono gi√† buone notizie di cui √® opportuno dare riscontro.

L’appello dei detenuti, tramite l’Ufficio¬† del Garante comunale¬† ha¬† avuto gi√† una prima risposta concreta: grazie ad¬† un gruppo di otto donne crotonesi che desiderano rimanere anonime, nei prossimi¬† giorni verranno prodotte¬† a¬† mano e consegnate¬† ¬†150 mascherine per tutti i¬† detenuti che si trovano attualmente nel carcere¬† della nostra citt√†.Desidero ringraziare¬† queste Cittadine esemplari¬† a nome di tutta la popolazione carceraria e mio personale per la risposta¬† importante concreta e celere;¬† questi gesti di solidariet√† ci fanno comprendere come la societ√† civile sia attenta a coloro che in questo momento di emergenza¬† mondiale¬† soffrono e provano disagi particolari.

Avv. Ferraro

In ogni caso √® importante che l’attenzione sulla questione carceri non¬† scemi, poich√© si attendono ancora per i detenuti altri strumenti che realizzino una tutela preventiva¬† sanitaria piena ed effettiva: guanti, gel¬† igienizzante et similia.E’ importante che in tutti i luoghi di restrizione alla libert√† personale non si corra alcun¬† rischio , in considerazione della particolare situazione di vita in cui i reclusi oggi vivono.

Esprimo un ringraziamento e¬† sentimenti di vicinanza al Comando di Polizia Penitenziaria che al fianco dei detenuti sta vivendo in questi giorni¬† la medesima emergenza , seppur con dotazioni¬† di profilassi opportune.I rischi di salute che corrono i detenuti¬† sono condivisi con tutti coloro che¬† lavorano o gravitano a vario titolo presso il carcere crotonese.La tutela della salute √®, dunque,¬† un’esigenza di certezza che va a beneficio dell’intera societ√†.¬†

