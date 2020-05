Michele De Simone è il nuovo Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Crotone

De Simone: Ci attendono importanti elezioni amministrative (oltre a Crotone, si voterà a Cirò Marina, Strongoli, Rocca di Neto, Crucoli, Casabona e Crucoli)

La Redazione

Crotone,

venerdì 22 Maggio 2020.

Ringrazio sia Giorgia Meloni per la fiducia che

ha riposto nella mia persona nominandomi coordinatore provinciale di Crotone di

Fratelli d’Italia e sia Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale

dell’organizzazione, per la sua costante vicinanza non solo politica.

Accolgo la nomina con il giusto senso di

responsabilitĂ e con la certezza di poter avere come punti di riferimento sia

la nostra coordinatrice regionale, l’ On. Wanda Ferro, che, con un lavoro

instancabile ed encomiabile, porta in Parlamento le istanze del nostro

territorio, sia l’assessore regionale Fausto Orsomarso che ben conosce le

criticitĂ e le enormi risorse della CittĂ di Crotone e dell’intera Provincia, e

con la speranza di avere presto un punto di riferimento anche in Europa con

l’amico Denis

Nesci da poco Commissario della Provincia di

Reggio Calabria.

Un buon lavoro all’interno del coordinamento regionale a Maria Adele Bottaro.

Ripartire dai territori per strutturare e

organizzare il partito in maniera capillare, un partito che dovrĂ essere

inclusivo ma che non dovrĂ rinunciare alla sua identitĂ . E proprio territorio e

identitĂ saranno le parole su cui si incentrerĂ l’attivitĂ politica che porterĂ

alla formazione dell’esecutivo provinciale.

Ovviamente sarĂ avviata una fase di ascolto dei

circoli esistenti, dei fiduciari sul territorio, degli amministratori ma anche

del mondo delle associazioni.

Fratelli d’Italia nel crotonese dovrĂ essere

forza attrattiva e aggregante. Occorre riportare entusiasmo tra i tanti amici

che per mille ragioni hanno preferito disimpegnarsi, e suscitare con i fatti,

prima che con le parole, l’interesse dei delusi dalla politica e delle nuove

generazioni.

E proprio i giovani militanti saranno i

primi che vorrò incontrare, anche per la mia provenienza dal mondo giovanile.

Un partito è forte se ha un movimento giovanile forte ed autonomo.

Ci attendono importanti elezioni amministrative

(oltre a Crotone, si voterà a Cirò Marina, Strongoli, Rocca di Neto, Crucoli,

Casabona e Crucoli) ed abbiamo il dovere di ridare a questo territorio una

classe dirigente competente, preparata, disponibile ed onesta e che vede la

politica come un servizio e non come un lavoro.

Serve gente che ha voglia di impegnarsi in

maniera genuina senza tentennamenti.

Le cose cambiano solo se c’è qualcuno che si impegna per cambiarle.

GIORGIA

MELONI

Ringraziando Fausto Orsomarso per il prezioso

lavoro svolto, sentito il Coordinatore Regionale Wanda Ferro, comunico alla

nomina di Coordinatore Provinciale di Crotone

Michele De Simone. Sono certa che saprà meritare la fiducia che gli è stata

accordata

svolgendo il suo compito nell’interesse del partito e di tutto il territorio

intero.

ON.

GIOVANNI DONZELLI.

Responsabile Nazionale Organizzazione e Deputato

di Fratelli d’Italia

“Faccio

i miei auguri di buon lavoro a Michele De Simone per la nomina, ricevuta dal

presidente Giorgia Meloni, a Coordinatore della Provincia di Crotone per

Fratelli d’Italia. Sono certo che saprà svolgere al meglio il suo nuovo

incarico. Mi unisco ai ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto, formulati

dal presidente di FdI Giorgia Meloni, a Fausto Orsomarso ora Assessore alla

Regione Calabria al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo. Esprimo infine

riconoscenza a Maria Adele Bottaro, che prima di Orsomarso ha guidato il

partito a Crotone e ora è nel Coordinamento Regionale con la delega

all’Agricoltura”.

WANDA

FERRO E FAUSTO ORSOMARSO

Siamo soddisfatti – si legge in una nota

congiunta firmata da Wanda Ferro e Fausto Orsomarso – per la scelta di Giorgia

Meloni di affidare la guida del coordinamento provincia di Crotone di Fratelli

d’Italia ad un dirigente capace e che ha sempre dimostrato grande impegno per

la crescita e il radicamento del partito sul territorio. Siamo certi che

Michele De Simone metterĂ in campo ogni energia per fare acquisire a Fratelli

d’Italia nuove energie e sempre maggiori consensi, lungo il percorso avviato

anche dalla precedente coordinatrice Maria Adele Bottaro, entrata ora a far

parte del coordinamento regionale alla guida del Dipartimento

Agricoltura”.

COMUNICATO

STAMPA DENIS NESCI (Commissario della Provincia di Reggio Calabria)

Anche Crotone ha un nuovo commissario provinciale di Fdi, Denis Nesci:

“Lavoriamo insieme per il bene di tutta la Calabria”

Reggio Calabria, 22/05/2020 – “Desidero augurare un buon lavoro al nuovo

commissario provinciale crotonese di Fratelli d’Italia, Michele De Simone e lo

invito a lavorare insieme per il bene di tutta la Calabria, perché è proprio

dal nostro partito che si può ricominciare a costruire un futuro diverso –

scrive in una nota il commissario provinciale di Reggio Calabria di Fratelli

d’Italia, Denis Nesci – dobbiamo rimboccarci le maniche perché è proprio la

nostra terra a cui tutto dobbiamo che ora ci chiede un aiuto in piĂą. Negli

ultimi anni le vicende che hanno interessato la Calabria non sono quasi mai

state marchiate da una connotazione positiva, un motivo in piĂą per cercare di

fare di tutto per rialzarsi. Ripartiamo dal nostro modo di agire, da quello che

rappresenta e rappresenterĂ Giorgia Meloni a livello nazionale e che noi

riporteremo minuziosamente sul territorio calabrese. Non siamo solo noi ad

avere bisogno della Calabria, ma ora è soprattutto la Calabria – conclude Nesci

– ad avere bisogno di noi”.







