Cirò Marina: l’Associazione Islamica Assalam organizza la preghiera di fine Ramadan, domenica 24 allo Stadio

E’ quanto comunica l’Associazione Islamica Assalam di Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 23 Maggio 2020.

La festa per la fine del sacro mese di Ramadan (Eid El-fitr), si terrĂ domenica 24 maggio 2020, allo Stadio comunale di Cirò Marina in via Punta Alice. Sono attese tante persone alla preghiera comunitaria organizzata dall’Associazione Culturale Islamica Assalam.

L’Associazione Assalam invita i fedeli mussulmani all’evento di domenica 24, dalle ore 06:00 presso lo stadio comunale. Muniti di tappetino e mascherine protettive.







