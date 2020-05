Il Milan riparte dal tabĂą Stadium. Ma in Coppa la Juve è giĂ andata in difficoltĂ …

sabato 30 Maggio 2020.

Il Milan riparte dal tabù Stadium. Ma in Coppa la Juve è già andata in difficoltà…

I rossoneri ricominciano dove hanno perso 11 volte su 12. L’unico pareggio proprio in una semifinale di Coppa Italia, otto anni fa. Con l’incubo supplementari da scacciare



