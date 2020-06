Al via da oggi lunedi 8 giugno le attività visite specialistiche all’ASP di Crotone, ecco quali

Lo rende noto il Commissario Straordinario, Dott. Gilberto Gentili

La Redazione

Crotone,

lunedì 08 Giugno 2020.

Entro il mese di giugno verranno richiamati e riprenotati tutti gli utenti la cui effettuazione di visita era stata sospesa a causa dell’emergenza COVID – 19, rispettando quindi la priorità derivata dall’attesa. Dal 01.07.2020 potranno prenotare tutti gli utenti dell’Azienda. Questi tempi sono dettati dalla necessità di garantire la massima sicurezza, sia per gli utenti che per i pazienti. L’Azienda intende continuare lo sforzo effettuato in questo periodo per garantire e limitare la possibile diffusione del COVID – 19. Si precisa che le prestazioni urgenti, come peraltro avvenuto in questi mesi, continueranno ad essere garantite senza alcuna limitazione di tempo e di accesso.

Riaprirà anche l’attività specialistica (ambulatoriale) di OCULISTICA presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”.

Si precisa che nel mese di giugno verranno richiamati e riprenotati SOLO gli utenti la cui effettuazione di visita era stata sospesa a causa dell’emergenza COVID – 19, rispettando quindi la priorità derivata dall’attesa.

Dal 01.07.2020 potranno prenotare, poi, tutti gli utenti dell’Azienda.

Si ribadisce che questi tempi sono dettati dalla necessitĂ di garantire la massima sicurezza, sia per gli utenti che per i pazienti.

L’Azienda intende, infatti, continuare lo sforzo effettuato in questo periodo per garantire e limitare la possibile diffusione del COVID – 19.

Si precisa che le prestazioni urgenti, come peraltro avvenuto in questi mesi, continueranno ad essere garantite senza alcuna limitazione di tempo e di accesso.







© RIPRODUZIONE RISERVATA