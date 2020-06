Serpente di due metri nel pollaio, salvato nelle campagne di San Giovanni in Fiore

Un serpente Cervone (Elaphe quatuorlineata) di 201 cm è stato rinvenuto all’interno del pollaio nelle campagne di San Giov­anni in Fiore, sulla Sila

San Giovanni in Fiore,

lunedì 08 Giugno 2020.

Serpente Cervone salvato sulla Sila

E ‚Äėstato il signor Tiano Giovanni, dipendente regiona¬≠le, che appena entra¬≠to nella piccola str¬≠uttura, ha notato il grosso rettile atto¬≠rcigliato in un ango¬≠lo, ragion per cui, non ha esitato un at¬≠timo nel richiedere l‚Äôintervento di Gian¬≠luca Congi, noto esp¬≠erto, organico a div¬≠ersi gruppi e associ¬≠azioni di protezione, ricerca e studio della fauna selvatica (¬†tra cui WWF, LIPU ed ENPA),¬†oltre che poliziotto in servizio nella Polizia Provinciale, che in brevissimo tempo √® arrivato in zona, mettendo in sal¬≠vo il grosso serpente e le uova del sign¬≠or Tiano. Il magnifi¬≠co Cervone √® stato immediatamente rilasc¬≠iato in una zona lim¬≠itrofa, con un habit¬≠at idoneo alla specie e soprattutto lont¬≠ano dai pericoli. Gr¬≠azie all‚Äôopera pazie¬≠nte e costante di se¬≠nsibilizzazione e in¬≠formazione sull‚Äôutil¬≠it√† dei serpenti data ai cittadini della Sila da parte di Gi¬≠anluca Congi, ancora una volta, √® stato possibile salvare da¬≠lla persecuzione que¬≠sto splendido esempl¬≠are; sono tantissimi i serpenti salvati in questi anni, tra cui anche vipere. Il Cervone √® il pi√Ļ lu¬≠ngo serpente italiano e tra i pi√Ļ lunghi d‚ÄôEuropa, un rettile innocuo e utilissi¬≠mo all‚Äôecosistema na¬≠turale oltre che una specie protetta per cui ne √® vietata l‚Äô¬≠uccisione. A.Ma.

