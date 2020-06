Carmen Malena dell’Istituto Casopero di Cirò Marina insignita del premio Pucciarelli-D’Afflitto promosso dal Rotary club Crotone

È con grande gioia che il Dirigente Scolastico Michele Serra ed i Docenti della Scuola secondaria di primo grado si congratulano con Carmen Malena, la studentessa che ha frequentato la classe 3B dell’Istituto Comprensivo “G. T. Casopero”, insignita del premio Pucciarelli-D’Afflitto, promosso dal Rotary club di Crotone e giunto alla sua 54° edizione.

Il Rotary assegna questo riconoscimento agli studenti dell’ultimo anno delle classi di ogni ordine e grado scolastico dell’intera provincia, contribuendo a divulgare la cultura ed a richiamare l’attenzione sui giovani che si sono particolarmente impegnati per la loro crescita culturale e personale. Carmen ha tenuto nei tre anni della scuola secondaria di primo grado una media molto elevata, dimostrando impegno e abnegazione costanti in ogni disciplina. Quest’anno in particolare la media dei voti raggiunta consente di considerarla un’eccellenza di questa scuola. Si è sempre distinta anche per la condotta, per il senso di responsabilità , per l’assidua presenza in classe. Ha costituito un punto di riferimento per i compagni ed un esempio per tutti. A Lei auguriamo di realizzare tutti i suoi sogni e di continuare a distinguersi sempre per il comportamento esemplare e il senso di responsabilità e di rispetto delle cose del mondo.

