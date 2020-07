Riapertura Ospedale Cariati: Buone notizie arrivano dalla Cittadella regionale per colmare il bisogno sanitario del territorio

Lo rende noto il “Comitato uniti nella speranza”

La Redazione

Cariati,

giovedì 02 Luglio 2020.

A seguito del sopralluogo, avvenuto il 10 giugno nelle strutture ospedaliere di Cariati, voluto dal Commissario ad acta della sanitá in Calabria Saverio Cotticelli, lo stesso, nella giornata di oggi, ha comunicato ai rappresentanti del Comitato Uniti nella Speranza che si é attivato affinché vengano colmate le esigenze sanitarie del territorio in maniera definitiva e concreta. E ha dato mandato all’Asp. di Cosenza di intervenire su tutte le problematiche di loro competenza, che sono state evidenziate appunto durante il sopralluogo (INDISPENSABILE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI).Altresí, il commissario Cotticelli ha comunicato che ha avviato un’autentica opera di “efficientamento” delle dismessa struttura ospedaliera di Cariati e della provincia, dotandole di attrezzature e personale. In buona sostanza, grazie ai rilievi emersi dal sopralluogo, il Commissario Cotticelli fará in modo di “rendere l’offerta sanitaria aderente alle richieste del territorio”.

Per questo ringraziamo il Commissario Cotticelli e tutte le Istituzioni che ci stanno dando riscontro alle nostre richieste. E ne approfittiamo per ribadire la nostra piú totale fiducia in loro, affinché riescano a valorizzare la SANITÁ PUBBLICA e colmare il palese squilibrio con la sanitá privata.LA SANITÁ È UN SACROSANTO DIRITTO PUBBLICO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO ED É DI TUTTI I CITTADINI.Come Comitato menterremo sempre alta la guardia e continueremo la nostra opera di sensibilizzazione.

CHE LA SPERANZA CONTINUI !!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA