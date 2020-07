Messi rompe con il BarÃ§a: via gratis l’anno prossimo o solo una provocazione?

Messi rompe con il Barça: via gratis l’anno prossimo o solo una provocazione?

Messi rompe con il Barça: via gratis l’anno prossimo o solo una provocazione? Secondo i media spagnoli l’argentino ha interrotto la trattativa per il rinnovo. Potrebbe anche essere una mossa per spingere l’attuale giunta alle dimissioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 03 Luglio 2020.

