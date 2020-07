Ribery, il k.o. poi il furto in casa: “Mi sento nudo, come possiamo stare bene qui?”

Ribery, il k.o. poi il furto in casa: “Mi sento nudo, come possiamo stare bene qui?” Uscito contro il Parma per una pestone alla caviglia operata a novembre, il francese a Firenze ha trovato la casa svaligiata dai ladri. Duro su Instagram: “Prenderemo le decisioni necessarie al nostro benessere”. Il patron Commisso prova a rincuorarlo […]

lunedì 06 Luglio 2020.

Ribery, il k.o. poi il furto in casa: “Mi sento nudo, come possiamo stare bene qui?”

Uscito contro il Parma per una pestone alla caviglia operata a novembre, il francese a Firenze ha trovato la casa svaligiata dai ladri. Duro su Instagram: “Prenderemo le decisioni necessarie al nostro benessere”. Il patron Commisso prova a rincuorarlo



