CirÃ² Marina: Raccolta rifiuti ancora sospesa, causa stop Termovalizzatore di Gioia Tauro

Cirò Marina: Raccolta rifiuti ancora sospesa, causa stop Termovalizzatore di Gioia Tauro

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 11 Luglio 2020.

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che, a causa dell’ennesimo fermo dell’attività del Termovalizzatore di Gioia Tauro, che sta provocando la sospensione del conferimento dei rifiuti solidi urbani all’impianto di selezione di Ponticelli per l’impossibilità di trasferire gli scarti di lavorazione alla discarica di Columbra.

L’impianto di trattamento dei rifiuti di Crotone resterà chiuso non consentendo, pertanto, ai gestori dei servizi di igiene urbana dei Comuni dell’intera Provincia di Crotone di conferire rifiuti indifferenziati.

Considerata la situazione di particolare emergenza nella raccolta dei rifiuti urbani, si invitano i cittadini a non abbondare in maniera indiscriminata i rifiuti su strade e marciapiedi pubblici.

Si confida nel senso civico di tutta la cittadinanza.

