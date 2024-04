Share on Twitter

Dal 26 al 28 aprile 2024, le terre di Policoro e Scanzano Jonico, nella provincia di Matera, si sono distinte per l’energia e il talento calcistico dei giovani partecipanti alla 9ª Coppa del Metapontino. Un evento che ha coinvolto categorie giovanili dal 2009 al 2018, mettendo in mostra il meglio del calcio giovanile della regione e non solo.

Le categorie coinvolte spaziavano dai Giovani (2009-2010) ai Piccoli Amici (2017-2018), con formazioni che hanno giocato con entusiasmo e determinazione in un’atmosfera di sana competizione e divertimento.

Tra le squadre che hanno dato il loro contributo al successo dell’evento, spicca la presenza costante della Polisportiva Punta Alice di Cirò Marina, un punto di riferimento nel panorama calcistico giovanile in Calabria. Accanto a loro, le scuole calcio pugliesi, campane, calabresi ed ovviamente lucane, hanno arricchito ulteriormente il torneo, rendendo l’esperienza ancora più stimolante e competitiva.

La Polisportiva Punta Alice ha schierato con orgoglio due delle sue categorie più giovani: gli Esordienti del 2012 e i Primi Calci del 2015. E sono stati proprio gli Esordienti a portare a casa un risultato straordinario, vincendo il torneo nella loro categoria dopo una finale emozionante contro una squadra proveniente da Napoli.

Il Mister Totò Morise ha giocato un ruolo fondamentale nel successo degli Esordienti, guidandoli con competenza e passione lungo tutto il percorso del torneo. Ma l’impegno e la dedizione non sono mancati neanche nella categoria dei Primi Calci, che hanno conquistato un lodevole quarto posto, dimostrando il loro impegno e la loro crescita costante.

Parlando dell’esperienza vissuta durante il torneo, il Mister Nucodemo Arcuri della Polisportiva Punta Alice ha dichiarato: “Non è solo la vittoria sportiva che ci appaga, ma l’esperienza che facciamo vivere ai nostri piccoli calciatori. I complimenti vanno ai nostri Esordienti per la meritata vittoria e al loro grande Mister Totò Morise. Le congratularmi vanno anche ai nostri Piccolini, alla loro prima esperienza fuori regione. Ogni partecipazione è un’opportunità di crescita e di apprendimento, e siamo orgogliosi di essere parte di questo percorso con loro.”

Gli Esordienti

Umberto Panza, Yassim Lofsy, Antonio Cariati, Scilanga Raffaele,Aloe Pietro Flavio Scilanga Samuele Scilanga , Santoro Francesco , Leonardo De Simone , Giovanni Torchia ,Samuel potenza ,Giuseppe Dell aquila ,Cataldo Aloe.







Primi calci

Giuseppe Presta, Lorenzo Doritti, Leonardo Le Rose, Vincenzo Farao, Massimiliano Patera, Samuel Mazrreku, Giuseppe Pettinato, Matteo Elevato

La 9ª Coppa del Metapontino si è conclusa con successo, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama calcistico giovanile del Sud Italia, unendo sport, competizione e divertimento in un’unica esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.