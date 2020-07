MotoGP, ecco le novità Brembo per le moto del mondiale 2020

MotoGP, ecco le novità Brembo per le moto del mondiale 2020 Anche nella stagione che sta per iniziare la Casa bergamasca equipaggerà tutti i piloti della top class che sceglieranno soluzioni personalizzate fra dischi in carbonio, nuova pinza gp4 e pompa pollice

La Redazione24

,

sabato 11 Luglio 2020.

Anche nella stagione che sta per iniziare la Casa bergamasca equipaggerà tutti i piloti della top class che sceglieranno soluzioni personalizzate fra dischi in carbonio, nuova pinza gp4 e pompa pollice



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

