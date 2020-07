Riapriamo le scuole con senso di responsabilità

Riapriamo le scuole con senso di responsabilitÃ

La nota del Consorzio Jobel

La Redazione

Cultura,

lunedì 13 Luglio 2020.

La riapertura delle scuole deve

essere una priorità assoluta al

fine di consentire all’istituzione scolastica di continuare a realizzare con

successo le finalità educative e formative cui è, sostanzialmente, preposta.

Per mettere

al centro l’istituzione scolastica

in un periodo storico in cui è stata completamente abbandonata, il Consorzio

Jobel ha proposto la realizzazione del Patto Educativo di Corresponsabilità : una proposta sperimentale e

comunitaria, a cui dovrebbero partecipare attivamente tutti i componenti della comunità scolastica, da docenti e dirigenti

scolastici sino a studenti e genitori con gli enti e le associazioni del

territorio, utilizzando spazi comunitari come musei, biblioteche, palestre.

Tale proposta elenca principi e comportamenti che scuola,

famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. È una proposta

innovativa molto concreta e sostanziale da costruire con musei, associazioni, istituzioni e cooperative,

con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione,

aspettative e visioni d’insieme del percorso formativo degli studenti.

Un progetto che mira

ad affrontare al meglio l’emergenza dettata dalle norme anti Covid:

condivisione delle regole e responsabilizzazione di tutti, poiché la scuola ha

il compito di far acquisire agli studenti non solo competenze, ma anche valori

da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità ,

appartenenza responsabilità .

Per tale motivo, il Consorzio Jobel, gestore del Museo e

Giardini di Pitagora, da sempre impegnato

attivamente nei rapporti con tutte le istituzioni scolastiche per la formazione

di docenti e studenti, ma anche come soggetto ospitante di alternanza

scuola-lavoro, centro di inclusione per tutti gli studenti e luogo di scambio

socio-culturale tra enti e associazioni, ha proposto la sua partecipazione

attiva al Patto educativo di corresponsabilità al fine di contribuire, insieme

alle istituzioni scolastiche, all’offerta formativa, impegnandosi a collaborare

e interagire non solo nelle strutture

scolastiche ma valorizzando anche i luoghi sociali e culturali del territorio.

“In tal modo si trasformerebbe l’attuale

emergenza in un’opportunità unica di crescita e formazione per gli studenti di

ogni ordine e grado” dichiara il presidente Vazzano, invitando l’intera

comunità ad attivare, da subito, un processo di partecipazione e progettazione

per l’anno scolastico 2020/2021.

