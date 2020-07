L’associazione #IoResto avvia il progetto: “una scuola itinerante per restare”, tappa al borgo di Melissa e al Parco archeologico di Acerenthia

A comunicarlo è Giovanni Pitingolo Presidente #IoResto

Crotone,

martedì 14 Luglio 2020.

Il borgo di Melissa ed il

Parco archeologico che conserva le rovine della cittĂ bizantina di Acerenthia,

sono state le prime tappe del progetto di una scuola itinerante “per restare”

promosso dall’associazione di Crotone #IoResto.

Una scuola itinerante per dare

voce e per riportare in vita i borghi, preservare il patrimonio paesaggistico e

culturale dei piccoli centri, far conoscere ai piĂą piccoli gli antichi mestieri e botteghe, con

l’obiettivo di trasmettere i saperi tramandati dal nostro territorio, ma

soprattutto condividerli.

Una scuola accessibile a

chiunque abbia voglia di parteciparvi, senza porte né finestre. Senza pagelle,

attestati e compiti. Dove aule e banchi sono sostituiti da luoghi di

apprendimento disseminati nei campi, nelle cantine e nelle botteghe del nostro

territorio. E, soprattutto, una scuola che non terminerĂ mai.

Impareremo dunque a riscoprire

i nostri luoghi madre, a stimolare e supportare gli enti pubblici e privati; ci

sensibilizzeremo alla cittadinanza attiva; ci diseducheremo all’abbandono e

impareremo l’arte della cura: delle radici e dei fiori.

Il progetto, tra i suoi

obiettivi principali, ha quello di riportare in vita i borghi fantasma,

preservare il patrimonio paesaggistico e culturale dei piccoli centri che

subiscono piĂą di tutti il triste fenomeno dello spopolamento.

E’ fondamentale tutelare i

borghi dal punto di vista agricolo, culturale ed enogastronomico. Ogni paese ha

una forte connotazione identitaria, e su questa bisogna puntare per una

ricostruzione e una rivalorizzazione del territorio.

Il progetto, permanente e

itinerante, va alla ricerca di quei luoghi che rischiano di essere abbandonati

in massa e che invece andrebbero riscoperti e valorizzati come veri e propri

gioielli del nostro Paese.

I paesi rappresentano una

grande risorsa e una grande opportunitĂ .

I piccoli comuni possono

essere un luogo dove si possono sperimentare politiche innovative dal punto di

vista civico, sociale ed economico, dove si possono costruire nuove relazioni

con i luoghi e le comunità , dove si può (e si deve) parlare di futuro.

Di sicuro il futuro sarĂ

ancora costituito da cammini e spostamenti. L’etica della restanza indica la

strada per costruire un futuro contro l’impoverimento culturale e per erigere

zone di accoglienza da offrire ai viandanti: indica la strada per creare rete,

scambio di saperi, corrispondenze e quindi arricchimento.

Ed è proprio questo che la

scuola chiede in luogo di una quota di partecipazione: un baratto in sapere,

tempo, ospitalitĂ per una restanza felice.

