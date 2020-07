Setien tiene in fresco Arthur per la Juve: “Lo userò solo se indispensabile”

mercoledì 15 Luglio 2020.

Setien tiene in fresco Arthur per la Juve: “Lo userò solo se indispensabile”

Il neo acquisto bianconero e i suoi giorni residui in Catalogna, parla il tecnico blaugrana: “È convocato. Se necessario potrà dare qualcosa”



