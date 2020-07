Juve, scudetto in frenata. La societÃ  ragioni su Sarri

Juve, scudetto in frenata. La società ragioni su Sarri

Juve, scudetto in frenata. La società ragioni su Sarri L’analisi del vicedirettore Andrea Di Caro, in studio con Giacomo Detomaso, sul mercoledì di Serie A: il pari della Juventus a Sassuolo è la terza partita consecutiva in cui i bianconeri non hanno trovato la vittoria continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 16 Luglio 2020.

