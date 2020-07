Leclerc: “Incidente alle spalle, podio lontano”. Vettel: “Racing Point, non ho deciso”

Leclerc: “Incidente alle spalle, podio lontano”. Vettel: “Racing Point, non ho deciso” Il monegasco: “Mi aspetto una situazione simile all’Austria”. Seb: “Sul mio futuro aspetto la soluzione migliore, per la vettura credo che l’abbiamo migliorata ma non ancora per lottare al vertice” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 16 Luglio 2020.

Leclerc: “Incidente alle spalle, podio lontano”. Vettel: “Racing Point, non ho deciso”

Il monegasco: “Mi aspetto una situazione simile all’Austria”. Seb: “Sul mio futuro aspetto la soluzione migliore, per la vettura credo che l’abbiamo migliorata ma non ancora per lottare al vertice”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA