Agostini: “Marquez non è matto, i campioni devono osare” Il commento del 15 volte campione del mondo: “In questi casi non devi pensare, è meglio tornare in azione al più presto possibile. Se dovesse addirittura riuscire a vincere la gara, cosa difficile, il campionato si potrebbe virtualmente chiudere e gli altri piloti andare a casa” […]

La Redazione24

,

sabato 25 Luglio 2020.

