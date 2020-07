Conte, monito al club: “Va risolto il caso-Sanchez per l’Europa League”

domenica 26 Luglio 2020.

Conte, monito al club: “Va risolto il caso-Sanchez per l’Europa League”

Il tecnico ritiene il cileno fondamentale: “Spero di avere tutti a disposizione. Già non finirò mai di ringraziare San Borja Valero…”. Così sul campionato: “Ci sono stagioni in cui semini molto ma raccogli poco”



