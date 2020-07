Gravina: “Molto preoccupato per la prossima stagione. Protocollo Covid non applicabile”

La Redazione24

,

lunedì 27 Luglio 2020.

Il presidente della Figc: “Le squadre inizieranno tra non molto i raduni e siamo indietro nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non possiamo usare quelle dello stato d’emergenza con tamponi ogni 4 giorni”



