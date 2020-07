Juve in ansia per Dybala: fitta a un adduttore, Lione a rischio

Juve in ansia per Dybala: fitta a un adduttore, Lione a rischio Il numero 10 bianconero fuori nel 1° tempo con la Samp per un guaio muscolare. Il ritorno dell'ottavo di Champions coi francesi è il 7 agosto

lunedì 27 Luglio 2020.

Il numero 10 bianconero fuori nel 1° tempo con la Samp per un guaio muscolare. Il ritorno dell’ottavo di Champions coi francesi è il 7 agosto



