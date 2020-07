Il Puntalice BIO 2019 di Senatore Vini premiato al Vinitaly 5StarWines & Wine Without Walls 2021

5StarWines & Wine Without Walls 2021, il Premio enologico internazionale del più grande Salone del Vino al mondo

La Redazione

Verona,

martedì 28 Luglio 2020.

Il Puntalice BIO 2019 è stato selezionato tra l’elenco dei migliori vini con un punteggio di 92 al prestigioso concorso del Vinitaly 5StarWines & Wine Without Walls 2021, il Premio enologico internazionale del più grande Salone del Vino al mondo.

5StarWines – the Book è la selezione annuale di vini organizzata da Veronafiere. Tenuta appena prima del più grande Salone Internazionale del Vino al mondo, l’evento è giunto alla sua quarta edizione. 5StarWines è una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei propri prodotti. Durante l’evento, una giuria di professionisti altamente qualificati del settore degusta e attribuisce un voto in centesimi ai vini partecipanti. Nella quarta edizione, quella “agile”, più di 2.000 campioni hanno preso parte alla Selezione; di questi, 847 sono stati selezionati e quindi inseriti nella guida 5StarWines – the Book.

© RIPRODUZIONE RISERVATA