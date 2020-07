Pirlo torna in campo: è il nuovo tecnico della Juve Under 23

Pirlo torna in campo: è il nuovo tecnico della Juve Under 23 Con The Maestro collaborerà come dirigente anche Storari… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 30 Luglio 2020.

Pirlo torna in campo: è il nuovo tecnico della Juve Under 23

Con The Maestro collaborerà come dirigente anche Storari…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA