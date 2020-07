60 migranti sbarcati tra Isola e Capocolonna

La Redazione

Crotone,

venerdì 31 Luglio 2020.

Sessanta migranti sono stati intercettati nel tardo pomeriggio dalle forze del’ordine sulla strada tra Crotone e Capocolonna dopo essere sbarcati da un’imbarcazione rinvenuta sulla costa della vicina Isola Capo Rizzuto. Si tratta di persone di nazionalità afgana, irachena e turca. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto per i controlli sanitari e per la quarantena obbligatoria. La prefettura di Crotone, che coordina le operazioni, ha fatto sapere che sono ancora in corso operazioni di rintraccio di eventuali migranti.Â

