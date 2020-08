Sarri con Zanimacchia e CR7 in panca, Fonseca con Calafiori: Juve-Roma così in campo?

Sarri con Zanimacchia e CR7 in panca, Fonseca con Calafiori: Juve-Roma così in campo? Alle 20.45 la Juventus sfiderà la Roma all’Allianz Stadium per l’ultima partita di campionato. Queste le probabili formazioni di Maurizio Sarri e Paulo Fonseca continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

,

sabato 01 Agosto 2020.

