Cirò Marina, scarsa erogazione acqua: domani 4 agosto, Sorical effettuerà interventi ai pozzi Lipuda per risolvere il problema

La Redazione

lunedì 03 Agosto 2020.

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che nella giornata di domani, 4 Agosto 2020, la Sorical effettuerĂ alcuni interventi nel campo pozzi Lipuda al fine di eliminare la problematica che ha determinato, nell’ultima settimana, una significativa riduzione delle portate in ingresso ai serbatoi cittadini. -ad affermarlo è l’ing. Iacovino- In particolare i tecnici della societĂ provvederanno alla sostituzione della pompa di uno dei tre pozzi che alimentano la cittĂ e alla sostituzione di due valvole di non ritorno. Le operazione inizieranno alle 6:00 di mattina e si protrarranno fino alle ore 12:00. Durante l’intervento resteranno in funzione solo due dei tre pozzi in esercizio e ciò determinerĂ ripercussioni negative per la distribuzione dell’acqua in cittĂ . Al fine di contenere i disagi ai cittadini continuerĂ ad essere garantito il servizio sostitutivo con autobotte dalle 7:00 di mattina fino alle 21 dello stesso giorno.

