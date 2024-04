Nel panorama teatrale amatoriale italiano, il Festival del Teatro Amatoriale di Rotonda si è distinto come un palcoscenico che celebra il talento e la creatività delle compagnie teatrali di tutto il paese. In questa edizione, uno dei momenti più significativi è stato l’assegnazione del prestigioso Premio Speciale ACAV alla compagnia teatrale Krimisa di Cirò Marina, per la straordinaria performance nell’opera “L’apparenza inganna”.

Il riconoscimento è stato conferito alla compagnia per diversi motivi di eccellenza artistica. Primo fra tutti, la sua capacità di portare in scena un testo originale, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico grazie alla sua freschezza e alla profondità dei temi trattati. “L’apparenza inganna” si è distinta per la sua abilità nel combinare istanti di leggerezza e commozione, offrendo uno spettacolo coinvolgente che ha saputo emozionare, divertire e far riflettere il pubblico.







Il Premio Speciale ACAV alla compagnia teatrale Krimisa è un meritato riconoscimento per un lavoro straordinario e per l’impegno nel portare avanti l’eccellenza artistica nel panorama teatrale amatoriale italiano.